Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

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Что известно об инциденте на станции "Крещатик"

В воскресенье, 16 февраля, около 22:30 на станции метро "Крещатик" двадцатилетний пассажир сел в начале эскалатора на балюстраду и решил таким образом спуститься.

В результате – получил сложные травмы лица и ушиб руки. На место оперативно прибыли медики и госпитализировали юношу,

– рассказали в КП "Киевский метрополитен".

Руководство метро отметило, что подобные поступки несут реальную угрозу не только нарушителю, но и другим пассажирам, которые в это время также находятся на эскалаторе.

"Ведь эскалатор подземки – не аттракцион, и нарушение правил на нем может привести к серьезным травмам", – констатируют там. "Киевский метрополитен" в очередной раз напомнил правила поведения в подземке: