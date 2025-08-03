Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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Что известно об инциденте в Новояворовске?

Правоохранители установили, что 15-летний местный житель получил телесные повреждения после падения в лифтовую шахту заброшенного недостроя.

Инцидент произошел в городе Новояворовск на Львовщине 2 августа, около 21:30. На месте происшествия оперативно отправились следственно-оперативная группа, участковые офицеры и ювенальные полицейские Яворивского районного отдела полиции.

Как предварительно установили правоохранители, потерпевший вместе с друзьями делали фото на крыше здания, когда произошел несчастный случай,

– говорится в сообщении.

Парня, который пострадал, госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Крыши и заброшенные здания – не место для развлечений. Не поднимайтесь на крыши жилых домов, гаражей или других сооружений. Это чрезвычайно опасно – можно поскользнуться, упасть и получить тяжелые травмы или погибнуть. Не заходите в заброшенные или недостроенные здания. Там могут быть слабые перекрытия, опасные конструкции, открытые шахты и обломки. Играйте только в специально оборудованных для этого местах – на детских площадках, стадионах, в парках", – предостерегли полицейские.

Напомним, 21 июля в Тернополе из окна 4-го этажа выпал 5-летний мальчик. Как выяснилось, ребенок оперся на москитную сетку.