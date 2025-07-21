Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Тернопольской области.

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Что известно об инциденте с ребенком в Тернополе?

В полиции отметили, что 21 июля около полуночи к ним поступило сообщение, что в областную клиническую детскую больницу доставлен пятилетний мальчик с политравмой. Как выяснилось, ребенок выпал из окна квартиры по улице Просвещения.

В настоящее время состояние мальчика стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Полицейские устанавливают обстоятельства несчастного случая. Предварительно известно, что ребенок, находясь на подоконнике в квартире, оперлась на москитную сетку и это стало причиной падения,

– рассказали правоохранители.

Полицейские добавили, что ежегодно фиксируют трагические случаи, когда маленькие дети выпадают из окон. Большинство – следствие невнимательности взрослых и опасного доверия к москитным сеткам.

Правоохранители призвали граждан заботиться о безопасности своих детей.

"Не оставляйте детей без присмотра в комнате с открытым окном. Установите специальные блокираторы, не позволяющие открыть окно больше чем на несколько сантиметров. Держите мебель чуть дальше от окон, чтобы ребенок не мог выбраться на подоконник", – подчеркнули в полиции.

Там также добавили, что забота о безопасности дома – это обязанность каждого взрослого.