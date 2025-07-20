Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Что произошло на водоеме в Запорожье?

Двух детей, 2011 и 2012 года рождения, спасли на пляже "Правобережный" в Запорожье. Их на надувном матрасе отнесло по Днепру. Работники спасательно-водолазной службы вовремя прибыли на помощь.

К спасению привлекались работники Запорожской городской спасательно-водолазной службы. Они вытащили детей из воды. Подразделения ГСЧС не привлекались.

На фоне сезона отдыха на водоемах, спасатели поделились страшной статистикой. В последнее время фиксируется все больше трагических случаев на воде. Последние инциденты произошли в Черкасской, Харьковской и Волынской областях.

В общем статистика смертей на воде продолжает поражать. Только за последние сутки погибли 4 человека,

– говорится в сообщении.

В целом, по данным ГСЧС, с начала 2025 года на водоемах страны погибли уже 480 человек, среди них 44 – дети.

Обратите внимание! Спасатели призывают быть осторожными, не оставлять детей без присмотра и соблюдать правила безопасности у воды.

Ранее сообщалось, что в Журавлевском гидропарке в Харькове во время купания утонул 8-летний мальчик. Его тело нашли водолазы на следующий день.