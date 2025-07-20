Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Що сталось на водоймі у Запоріжжі?

Двох дітей, 2011 та 2012 року народження, врятували на пляжі "Правобережний" у Запоріжжі. Їх на надувному матраці віднесло по Дніпру. Працівники рятувально-водолазної служби вчасно прибули на допомогу.

До порятунку залучалися працівники Запорізької міської рятувально-водолазної служби. Вони витягли дітей із води. Підрозділи ДСНС не залучалися.

На тлі сезону відпочинку на водоймах, рятувальники поділились страшною статистикою. Останнім часом фіксується все більше трагічних випадків на воді. Останні інциденти трапились у Черкаській, Харківській та Волинській областях.

Загалом статистика смертей на воді продовжує вражати. Тільки за останню добу загинуло 4 людини,

– йдеться в повідомленні.

Загалом, за даними ДСНС, з початку 2025 року на водоймах країни загинули вже 480 людей, серед них 44 – діти.

Зверніть увагу! Рятувальники закликають бути обережними, не залишати дітей без нагляду та дотримуватись правил безпеки біля води.

Раніше повідомлялось, що у Журавлівському гідропарку в Харкові під час купання потонув 8-річний хлопчик. Його тіло знайшли водолази наступного дня.