Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій. До пошуково-рятувальних робіт залучили водолазів.

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Що відомо про трагедію?

Інцидент стався у Журавлівському гідропарку. Під час купання 14 липня потонув 8-річний хлопчик.

Водолази виявили та підняли на поверхню тіло дитини лише вранці наступного дня – 15 липня.

Зверніть увагу! У ДСНС нагадують – навіть кілька секунд неуважності можуть коштувати дитині життя. Батьків закликають дотримуватися правил безпеки: навчати дітей правил безпечної поведінки на воді, не залишати їх без нагляду біля води й не дозволяти купатися в непристосованих місцях.

Загалом із початку 2025 року на водоймах України загинуло 40 дітей.

До слова, за минулу добу в Україні загинули 8 осіб, серед них – одна дитина, яка потонула у місцевому ставку у місті Обухів на Київщині. Фатальні випадки зафіксовані також у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій та Вінницькій областях. На Полтавщині вдалося врятувати одну людину.

Нагадаємо, увечері 4 липня на Петренківському водосховищі Харкова потонула дівчинка 2013 року народження. Під час купання вона відплила приблизно на 15 метрів від берега й раптово зникла під водою. Тіло дитини дістала з води водолазна група ДСНС.