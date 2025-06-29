Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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В Україні втонули понад 90 людей за місяць

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що з початку року на водоймах загинули 467 людей. Вода несе надзвичайну небезпеку, якщо не дотримуватися правил відпочинку та забувати про обережність.

Вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні! Жоден відпочинок на воді не вартий вашого життя! Не нехтуйте правилами безпеки,

– зауважили рятувальники.

Статистика показує, що лише за тиждень на воді загинули 9 людей, з них – 2 дитини. Два нещасних випадки сталося в Харківській області. Під час купання в річці зник 13-річний хлопчик. Через деякий час у річці виявили його тіло. Також 11-річна дитина потонула на річці Лопань 25 червня. Вона пішла до річки з подругою без супроводу дорослих. Дитина купалася в місці, де це було заборонено, і, на жаль, загинула.

З початку року вода забрала життя 28 дітей, 8 з них загинули за червень. 98 людей загалом рятувальники дістали з водойм за цей місяць. Такі цифри, за словами ДСНС, свідчать про надзвичайну небезпеку.

Нагадуємо, якщо ви стали свідком того, як тоне людина – одразу ж телефонуйте рятувальникам за номером 101. Швидка реакція на надзвичайну ситуацію може врятувати чиєсь життя.