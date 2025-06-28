Про це пише 24 Канал із посиланням на поліцію Харківської області та ДСНС України.

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Чим можуть бути небезпечні підозрілі предмети

У селі Олександрівка на Чернігівщині 11-річний хлопчик підняв невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках. Його доставили до лікарні з пораненнями.

Схожий випадок стався в селі Ставище Куп'янського району на Харківщині. Двоє братів 11 та 15 років перебували вдома без дорослих, коли стався вибух невстановленого предмета. На момент інциденту діти займалися господарськими справами.

Один з хлопців отримав відкриту черепно-мозкову травму, інший – термічні опіки кисті. Один з постраждалих у тяжкому стані був направлений до лікарні, а іншому надали допомогу на місці.

Рятувальники та правоохоронці нагадали про правила безпеки під час поводження з невідомими чи підозрілими предметами: