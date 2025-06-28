Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области и ГСЧС Украины.

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Чем могут быть опасны подозрительные предметы

В селе Александровка на Черниговщине 11-летний мальчик поднял неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Его доставили в больницу с ранениями.

Похожий случай произошел в селе Ставище Купянского района на Харьковщине. Двое братьев 11 и 15 лет находились дома без взрослых, когда произошел взрыв неустановленного предмета. На момент инцидента дети занимались хозяйственными делами.

Один из ребят получил открытую черепно-мозговую травму, другой – термические ожоги кисти. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был направлен в больницу, а другому оказали помощь на месте.

Спасатели и правоохранители напомнили о правила безопасности при обращении с неизвестными или подозрительными предметами: