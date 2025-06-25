Тіло дитини дістали з води рятувальники. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію та ДСНС.

Дивіться також На Волині батька засудили на 8 років ув'язнення за доведення 13-річного сина до самогубства

Що відомо про трагедію

Дівчинка пішла до водойми разом зі знайомою без супроводу дорослих. Дитина потонула неподалік гідротехнічної споруди під час купання в непристосованому для цього місці на річці Лопань.

Правоохоронці розв'язують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з приміткою "нещасний випадок".

У ДСНС закликають бути обережними під час відпочинку на воді та дотримуватися правил безпеки:

не лізти у воду в незнайомому для вас місці;

уникати води зі швидкою течією;

не заходити у воду напідпитку;

не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах;

купаючись на "дикому пляжі" чи у незнайомому місці, не пірнати з берега, гірки, дерев;

у воду слід входити неспішно, обережно пробуючи дно ногою;

особливо слідкувати за дітьми.

До слова, пам'ятайте про заборону купання на деокупованих територіях та в місцях, де відбувались активні бойові дії – там зберігається висока мінна небезпека!

Нагадаємо, 24 червня в Тернопільській області під час спроби врятувати онука загинув 58-річний чоловік. Трагедія сталася на річці Дністер, поліція відкрила провадження з приміткою про "нещасний випадок".