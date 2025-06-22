Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Трагічна подія сталася близько 14:00 у селі Корнієнки Миргородського району.

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Що відомо про загиблого

Медики провели реанімаційні заходи, однак врятувати чоловіка не вдалося – він помер на місці події.

Владислав Грищенко працював оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції в відділені № 3 селища Велика Багачка Полтавської області.

Молодий, талановитий, відповідальний – Владислав був не лише перспективним працівником, а й щирою, відкритою людиною, яку поважали колеги й друзі. На нього покладали великі надії як рідні, так і колектив,

– написали в поліції.

Колегія ГУНП та весь особовий склад поліції Полтавщини висловлює щирі співчуття рідним, близьким і друзям покійного.

Нагадаємо, 14 червня поблизу Костянтинівки Донецької області внаслідок ворожого мінометного обстрілу на полі бою загинув 35-річний сержант поліції Володимир Середюк. У захисника залишилися двоє маленьких синів – 7 та 12 років.