Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Трагическое событие произошло около 14:00 в селе Корниенки Миргородского района.

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Что известно о погибшем

Медики провели реанимационные меры, однако спасти мужчину не удалось – он скончался на месте происшествия.

Владислав Грищенко работал оперуполномоченным сектора раскрытия преступлений против собственности отдела криминальной полиции в отделении № 3 поселка Великая Багачка Полтавской области.

Молодой, талантливый, ответственный – Владислав был не только перспективным работником, но и искренним, открытым человеком, которого уважали коллеги и друзья. На него возлагали большие надежды как родные, так и коллектив,

– написали в полиции.

Коллегия ГУНП и весь личный состав полиции области выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям покойного.

Напомним, 14 июня вблизи Константиновки Донецкой области в результате вражеского минометного обстрела на поле боя погиб 35-летний сержант полиции Владимир Середюк. У защитника остались двое маленьких сыновей – 7 и 12 лет.