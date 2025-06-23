До начала полномасштабного вторжения Владислав был активным участником музыкальной жизни Кременчуга. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местное издание "Кременчугский Телеграф".

Смотрите также Экс-командующий Воздушных сил сообщил о потере жены

Погиб Владислав Мельничук

До войны он был барабанщиком группы "Хард Бит", он выступал на фестивалях и делился энергией с публикой. Но с началом большой войны сменил сцену на фронт и стал оператором беспилотников в подразделении разведки и корректировки.

Прощание с павшим состоялось 18 июня в Свято-Николаевском соборе. Похоронили Владислава на Свиштовском кладбище, в мемориальном секторе героев.

Его собратья вспоминают, что Влад был не только умелым бойцом, но и человеком с большим сердцем. Военный с позывным "Берд" рассказал, как познакомился с Владом еще в 2019 году на музыкальном фестивале.

Я попал на их первый фестиваль, они тогда группой выступали. Далее сотрудничали немного как музыканты, но очень хорошо раздружились и до сегодняшнего момента оставались очень хорошими друзьями. Человек был очень веселый, очень искренний, очень добрый. Всегда приходил на помощь, когда нужно было. Жизнерадостный всегда,

– рассказал "Берд".

Еще один товарищ, Юрий, который также играл в "Хард Бите", знал Владислава со школьных лет. По его словам, Владислав умел играть на нескольких инструментах и вообще всегда излучал позитив, не переживая ни о чем.

У Владислава остались мать, отец и дочь.