До початку повномасштабного вторгнення Владислав був активним учасником музичного життя Кременчука. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеве видання "Кременчуцький Телеграф".

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Загинув Владислав Мельничук

До війни він був барабанником гурту "Хард Біт", він виступав на фестивалях і ділився енергією з публікою. Та з початком великої війни змінив сцену на фронт і став оператором безпілотників у підрозділі розвідки та коригування.

Прощання з полеглим відбулося 18 червня у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Владислава на Свіштовському кладовищі, в меморіальному секторі героїв.

Його побратими згадують, що Влад був не лише вправним бійцем, а й людиною з великим серцем. Військовий із позивним "Бьорд" розповів, як познайомився з Владом ще 2019 року на музичному фестивалі.

Я потрапив на їхній перший фестиваль, вони тоді групою виступали. Далі співпрацювали трішки як музиканти, але дуже добре роздружились і до сьогоднішнього моменту залишались дуже хорошими друзями. Людина була дуже весела, дуже щира, дуже добра. Завжди приходив на допомогу, коли потрібно було. Життєрадісний завжди,

– розповів "Бьорд".

Ще один товариш, Юрій, який також грав у "Хард Біті", знав Владислава зі шкільних років. За його словами, Владислав вмів грати на кількох інструментах і загалом завжди випромінював позитив, не переймаючись ні про що.

У Владислава залишилися мати, батько та донька.