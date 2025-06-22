Про трагічну втрату 53-річний генерал-лейтенант повідомив у пості в Facebook у суботній вечір, передає 24 Канал.
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Померла дружина Олещука
Олещук зазначив, що з життя пішла найдорожча для нього людина. Вона вийшла за нього заміж, коли він був ще курсантом. Дружина для військового стала справжнім бойовим генералом.
Дякую, що завжди була поруч! Дякую усім , хто підтримував і надавав допомогу у важкий період! Дякую лікарям , що боролись за життя до останнього!,
– йдеться у дописі екскомандувача.
З відкритих джерел відомо, що подружжя має двох дітей – доньку та сина.
Нагадаємо, що Олещук був командувачем Повітряних сил з серпня 2022 року по вересень 2024 року.
До слова, помер 43-річний військовий Сергій Добровольський, який лише наприкінці травня цього року повернувся з полону. Чоловік з 2023 року вважався зниклим безвісти.