Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Дмитра Шаповалова провели в останню путь

За попередньою інформацією, причиною смерті Дмитра Шаповалова стала зупинка серця: військовому було всього 32 роки.

Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі, побратими та жителі громади. Після прощання в родинному домі відбулося заупокійне богослужіння і мітинг-реквієм біля місцевого храму.

Товариш Дмитра Шаповалова розповів, що навіть після більш ніж року російського полону він повернувся і не уявляв для себе іншого шляху, окрім служби в армії.

Дмитро був щирим та вірним другом, завжди знаходив спільну мову з будь-ким, був позитивним та веселим, сповненим ідей. Він мріяв про власний бізнес, виробництво, і навіть планував зробити укриття з пасажирського вагона біля бабусиної хати, де провів дитинство,

– поділився Дмитро Максименко.

На Вінниччині попрощалися з військовим / Фото: Суспільне Вінниця

Головний сержант підрозділу роти спеціальної розвідки Олександр Герб розповів, що смерть Дмитра стала несподіваною. Його знайшли без ознак життя в ліжку. Точну причину смерті поки не встановлено – результати експертизи очікують за 2 – 3 тижні.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дмитра Шаповалова. Вічна пам'ять!