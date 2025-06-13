Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Дмитрия Шаповалова провели в последний путь

По предварительной информации, причиной смерти Дмитрия Шаповалова стала остановка сердца: военному было всего 32 года.

Проститься с защитником пришли родные, друзья, собратья и жители громады. После прощания в семейном доме состоялось заупокойное богослужение и митинг-реквием возле местного храма.

Товарищ Дмитрия Шаповалова рассказал, что даже после более чем года российского плена он вернулся и не представлял для себя другого пути, кроме службы в армии.

Дмитрий был искренним и верным другом, всегда находил общий язык с любым, был положительным и веселым, полным идей. Он мечтал о собственном бизнесе, производстве, и даже планировал сделать укрытие из пассажирского вагона возле бабушкиного дома, где провел детство,

– поделился Дмитрий Максименко.

В Винницкой области попрощались с военным / Фото: Суспильне Винница

Главный сержант подразделения роты специальной разведки Александр Герб рассказал, что смерть Дмитрия стала неожиданной. Его нашли без признаков жизни в постели. Точную причину смерти пока не установлено – результаты экспертизы ожидают через 2 – 3 недели.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Шаповалова. Вечная память!