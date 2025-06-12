Воин два года назад вернулся из плена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Самгородок Наш".

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Что известно о Дмитрии Шаповалове

Дмитрий Шаповалов был уроженцем села Осиповка.

Из российского плена он вернулся 26 апреля 2023 года. Тогда Интернет облетело видео с ним – Дмитрий ел яблоко и говорил:

Я о нем год мечтал, о яблоке.

После освобождения из плена защитник решил вернуться к службе. К сожалению, его сердце остановилось 9 июня в населенном пункте Катериновка Днепропетровской области во время выполнения боевого задания.

12 июня Дмитрий в последний раз вернется в родной дом. Жителей просят создать живой коридор и почтить память воина.

Скорбный кортеж с его телом выедет примерно в 19:00 12 июня из города Казатин.

Он проедет через села Флориановка и Иосифовка к дому по улице Заречная, где проживала бабушка и мама воина. Церемония прощания состоится 13 июня в 11:00.