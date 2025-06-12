Двічі повертався на фронт після поранень: на Донеччині поліг 27-річний воїн Андрій Бурба

На фронт солдат 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" повернувся після поранень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Роменську міську раду.

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Що відомо про Андрія Бурбу

Андрій Бурба народився 20 червня 1997 року в селі Перекопівка на Сумщині у працьовитій та дружній родині.

Рідні та близькі згадують його як світлу, доброзичливу людину, вірну своєму обов'язку, а у школі – відповідальним, старанним та щирим учнем.

Він любив спорт, зокрема легку атлетику та лижні перегони, а також брав участь у численних спортивних турнірах.

Після 9 класу пішов здобувати освіту бухгалтера, а потім працював на підприємствах агропромислового комплексу.

До лав ЗСУ Андрій вступив 29 травня 2024 року. Під час служби він отримав два поранення, але це не стало на заваді, і він повертався до побратимів.

На жаль, 31 травня 2025 року воїн загинув на Донеччині унаслідок удару російського дрона-камікадзе.

Коли Батьківщина покликала – став до зброї. Коли прийшла небезпека – не відступив,

– написали у Роменській міській раді.

У нього залишилася мама, бабуся, брати та сестри.

Аби віддати останню шану воїну, люди створили живий коридор, стоячи на колінах та зі сльозами на очах.

Прощання з Андрієм Бурбою / Фото Роменської міської ради