Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. У защитника остались двое маленьких сыновей – 7 и 12 лет.

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Что известно о погибшем

Владимир Середюк был родом из Хмельницкой области, с 2009 года жил и работал в Киеве, в органах Министерства внутренних дел.

В 2024 году правоохранитель присоединился к полку особого назначения (стрелковый) Главного управления Национальной полиции в Киеве. В Донецкой области находился в очередной боевой командировке.

Не колеблясь, он выбрал путь воина, от которого зависит мирная жизнь миллионов украинцев... Он не искал славы, не требовал признания, а просто делал свое дело и отдал самое дорогое, что имел – собственную жизнь,

– говорится в сообщении.

Напомним, 18 мая на Торецком направлении из-за артиллерийского обстрела погиб 23-летний полицейский Никита Деордица. Защитник служил в штурмовом полку "Цунами" бригады Нацполиции "Лють".