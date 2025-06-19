Арсену Боголуцкому было 18 лет, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. Никому не сказав, он присоединился к Силам обороны. Сначала был в составе теробороны, потом – в Силах специальных операций. Через три года службы и ожесточенной борьбы, 29 января 2025 года, Арсен погиб на вражеской территории – в Курской области России.

"Он имел в себе силы сплачивать всех. Даже когда не было настроения, он зажигал своим настроением и шутками", – вспоминает мама Арсена.

В рамках проекта "Жизнь после потери" Алена Ляхович рассказала 24 Каналу историю своего сына, и как она находит силы, чтобы жить дальше.

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В 18 лет Арсен ушел на фронт

Арсен был первенцем Алены, старшим из пяти детей. Он родился 15 сентября 2003 года в Бродах, что на Львовщине. Был самостоятельным и независимым, занимался каратэ, футболом и любил, что все было по справедливости. Он рано пошел "на свой хлеб", работал на кухне и любил экспериментировать с блюдами.

В 2019 году Алена подписала контракт с Вооруженными Силами, и впоследствии отправилась в район боевых действий на Восток. Арсен, которому тогда было 16 лет, был против такого решения мамы, ведь это означало, что ей придется оставить их на время. Он очень волновался за маму, и впоследствии это повлияло и на решение Арсена также пойти на службу.

Когда началось полномасштабное вторжение, Арсен уже жил отдельно от родных. Поэтому семья узнала о решении парня по телефону, когда уже все было сделано. Алена очень волновалась, ведь знала, что такое война, горе, боль и смерть. Она не хотела, чтобы ее сын все это переживал.

"Тогда он мне сказал: "Мама, если не я сейчас, то ты хочешь, чтобы потом Даниил (младший брат – 24 Канал) пошел воевать? Мы должны сейчас отстоять свою землю. Ты же не хочешь, чтобы через годы ушел он? Я не хочу куда-то бежать. Я решил, что пойду защищать Украину", – рассказала Алена.



Арсен с родными / Фото предоставлено 24 Каналу

"Я была уверена, что он переживет эту войну"

Сначала Арсен находился в Золочеве, а в августе 2022 года отправился в район боевых действий на Восток. Он пробовал себя на разных должностях, и все же остановился на должности оператора БПЛА, ведь просто обожал дроны. Алена, которая тогда находилась в декретном отпуске с младшей дочкой, открывала сборы для сына, чтобы у него было все необходимое.

"Мое материнское сердце уже тогда что-то чувствовало. Мне было тревожно за него, хотя я была уверена, что он переживет эту войну", – вспомнила Алена.



Алена провожает сына на войну / Фото предоставлено 24 Каналу

В конце 2024 года Арсен приехал на реабилитацию. Он получил ранение, а все вещи сгорели. Однако уже 14 января 2025 года снова был в части.

Арсен погиб в день, когда хоронили его лучшего друга

В день гибели Арсена, 29 января 2025 года, были похороны его лучшего друга – Марьяна с позывным "Малюк". Они вместе служили в теробороне. "Малюк" погиб еще в 2023 году, но похоронить его родные смогли только в 2025-м. Арсен очень хотел поехать на похороны и попрощаться с товарищем, но в то время уже должен был вернуться к собратьям. Поэтому Алена поехала на похороны вместо Арсена, с его девушкой и старшей дочерью.

Я познакомилась с родителями Марьяна. Его мама тогда сказала, что хочет, чтобы это уже была последняя смерть. А у меня такая мысль промелькнула, что я в страшном сне не хочу пережить то, что переживает мама Марьяна,

– сказала Алена.

В тот день Арсен перестал выходить на связь. И хотя Алена пыталась успокоить девушку сына, что все хорошо, сама начала волноваться. На следующий день, 30 января 2025 года, Алене сообщили, что ее сын погиб.

Последние слова сына к маме

Алена вспоминает, что ее сын всегда все держал в себе и редко делился своими переживаниями. В его телефоне она нашла заметки, датированные 6 сентября 2024 года, где он обращался к своим родным. Написал несколько слов маме, своим сестричкам и брату, просил, чтобы за ним не плакали. И просил, чтобы на похоронах включили песню "Гуцулка Ксеня" – это была его любимая песня.

"Мама, знаю, ты также это будешь читать. Знай, я люблю тебя и всегда любил. Спасибо за детство, которое ты нам подарила. Да, оно было сложное, но ты не виновата. Если бы было иначе – я не стал бы тем, кем стал, и тем, кем не стал. Люблю безгранично", – обращался в заметках Арсен к своей маме.



Арсен с мамой / Фото предоставлено 24 Каналу

Плакала на кладбище, чтобы младшие дети не видели

Алена вспоминает, что в тот момент пыталась просто не сойти с ума. Она должна была держать себя в руках, ведь детям нужно было ходить в школу и в садик. Впрочем, рядом были близкие люди, и близкие Арсена тоже – его друзья, которые поддержали Алену. И боль от потери до сих пор очень сильная.

Бывало так, что я брала машину, ехала на кладбище и сидела там час. Потому что поплакать дома не удается. Младшие дети очень на это реагируют,

– поделилась Алена.

Сначала, вспоминает она, хотелось побыть самой, не слышать слов сочувствия, или фраз вроде: "Живи ради других детей", ведь это совсем не меняет того, что Арсена больше нет. Ей до сих пор очень трудно поверить в это. Она старается меньше просматривать фото и видео с ним, потому что тогда все внутри сжимается от боли.

"Когда веришь, что будет лучше, а происходит худшее, то начинаешь спрашивать себя: "Может, я в чем-то виновата?". Очень жалею, что много чего не сделала для него, не сказала. Хотя мне говорили, что как мама я делала для него все: волонтерила и для сына, и для мужа, и для ребят. Помогала. Но когда теряешь человека, кажется, что можно было сделать больше... Но уже как есть", – сказала Алена.



Похороны Арсена / Фото предоставлено 24 Каналу

Впоследствии все же хотелось, чтобы рядом были люди, – ведь, говорит Алена, человеку нужен человек. Она продолжает ежедневно ездить к сыну на кладбище, поливает цветы и сидит рядом с ним.

Она хочет, чтобы люди помнили молодость Арсена, помнили, что он добровольно стал на защиту Родины и чтобы украинцы любили и боролись за свою страну.

Я хочу, чтобы помнили, что за наше государство нужно бороться, что наши территории нужно отстаивать. Чтобы каждый чувствовал к Украине, Вооруженным Силам и людям то, что чувствовал Арсен. Чтобы хотя бы половина рвения, которое было у Арсена и других защитников – присутствовала в наших людях,

– сказала Алена.

Важно! Почтить память об Арсене Боголуцком можно, подписав петицию о присвоении ему звания Героя Украины. Помните Героев, отдавших жизнь за наше государство!