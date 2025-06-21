Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. У захисника залишилися двоє маленьких синів – 7 та 12 років.

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Що відомо про загиблого

Володимир Середюк був родом із Хмельницької області, із 2009 року жив та працював у Києві, в органах Міністерства внутрішніх справ.

У 2024 році правоохоронець приєднався до полку особливого призначення (стрілецький) Головного управління Національної поліції у Києві. На Донеччині перебував у черговому бойовому відрядженні.

Не вагаючись, він обрав шлях воїна, від якого залежить мирне життя мільйонів українців… Він не шукав слави, не вимагав визнання, а просто робив свою справу та віддав найдорожче, що мав – власне життя,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 травня на Торецькому напрямку через артилерійський обстріл загинув 23-річний поліцейський Микита Деордіца. Захисник служив у штурмовому полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють".