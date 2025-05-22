Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

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Микита Деордіца назавжди в строю

Микита Деордіца народився 31 грудня 2001 року на Одещині. Після закінчення школи й коледжу вирішив присвятити себе служінню українському народові. Микита вступив до батальйону поліції особливого призначення ГУ НП в Одеській області.

У березні 2024 року приєднався до Штурмового полку "Цунамі" Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції України "Лють". Служив у складі екіпажу ударних FPV-дронів.

Побратими згадують Микиту як спокійну, вдумливу й чесну людину. Він займався спортом, був прикладом патріотизму, сили духу й незламності, надійним та ініціативним. У поліції наголосили, що Микита завжди прагнув зробити якомога більше для захисту України.

За свою службу Микита Деордіца був нагороджений відзнакою президента "За оборону України" і відзнакою Головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест".

На жаль, 18 травня 2025 року захисник загинув на бойових позиціях унаслідок артилерійського обстрілу окупантів.

Вічна слава Герою. Співчуття рідним та близьким Микити. Навіки в пам'яті, навіки в строю. Честь!

– наголосили в Нацполіції.

Загинув український захисник Микита Деордіца / Колаж Нацполіції

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Микити Деордіци. Вічна пам'ять і слава Героєві!