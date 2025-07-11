Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Житомирской области.

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Прохожий обнаружил тело ребенка возле многоэтажки в Житомире

Вблизи одной из многоэтажек города утром 10 июля случайный прохожий заметил погибшего ребенка. У ее тела лежала москитная сетка. Получив вызов, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции. Правоохранители выяснили, что рано утром девочка выпала из окна четвертого этажа. когда девочка находилась у окна, все остальные члены семьи спали.

На место трагической гибели ребенка в Житомире приехали также медики, которые лишь констатировали смерть девочки. Сейчас установлением всех причин и обстоятельств происшествия занимаются полицейские.

Правоохранители напоминают, что взрослые несут ответственность за безопасность детей. Малолетних нельзя оставлять без присмотра в помещениях с открытыми окнами. На окна лучше установить замки или фиксаторы, чтобы ребенок не мог открыть окно. Также можно установить специальные усиленные москитные сетки или специальные защитные решетки.

Напомним, в Черниговской области произошло еще одно трагическое событие – во время пребывания на воде погибла 17-летняя девушка. Известно, что она утонула на глазах у других отдыхающих – резко девочка просто исчезла из поля зрения. На реке Десна 10 июля работали спасатели и водолазы, которые нашли тело ребенка и вытащили его на берег.