Ему было всего 17 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Девушка утонула на глазах отдыхающих

Трагедия произошла в послеобеденное время.

Девушка исчезла под водой прямо на глазах у отдыхающих.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и водолазы областной водолазно-спасательной станции. Специалисты обнаружили тело погибшей и подняли его на берег,

– рассказали в ГСЧС.

Психологи работали с родными погибшей.

Важно! Спасатели призывают беречь себя и своих близких. Вода не прощает неосторожности. Если стали свидетелем чрезвычайной ситуации, то немедленно звоните по телефону "101"!

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Напомним, что на днях трагический случай произошел и в Харькове. Там на Петренковском водохранилище утонула девочка 2013 года рождения.

Она отплыла примерно на 15 метров от берега и исчезла под водой.