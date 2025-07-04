Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. В 15 метрах от берега ребенок внезапно исчез под водой.

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Что известно об обстоятельствах трагедии

Сообщение об исчезновении ребенка на водоеме в Немышлянском районе Харькова поступило в службу около 17:45.

Во время купания девочка отплыла примерно на 15 метров от берега и внезапно исчезла под водой. Отдыхающие, которые пытались помочь, не смогли найти ребенка.

К месту направили водолазную группу Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования. После поисковых работ тело девочки нашли и подняли на поверхность.

Внимание! В ГСЧС призывают родителей: не оставляйте детей без присмотра у воды даже на минуту, вода не прощает легкомыслия.

Напомним, это уже не первая трагедия на воде в Харьковской области. Во время купания в неприспособленном для этого месте на реке Лопань 25 июня утонула 11-летняя девочка.