Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Несчастный случай правоохранители зарегистрировали во вторник, 24 июня, около 17:40.

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Что известно о трагедии

По словам очевидцев, на берегу Днестра отдыхали двое местных жителей, один из мужчин пришел с внуками. Когда дети купались в водоеме, мальчик начал тонуть.

Дедушка бросился в воду, чтобы спасти внука. Ему удалось вытолкать ребенка на мель, но сам выбраться из реки уже не смог,

– говорится в сообщении.

Очевидцы вытащили тело мужчины, реанимировать его не удалось. Судебно-медицинский эксперт подтвердил, что причина смерти – утопление.

Правоохранители открыли производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Полиция предостерегает! Река – это не только отдых, но и опасность. Даже опытные пловцы могут попасть в беду из-за сильного течения, холодную воду или внезапные судороги.

Напомним, недавно в Житомирской области во время семейного отдыха у водоема погибла 31-летняя женщина – в ее руках взорвался боеприпас. Гранату принес с собой муж пострадавшей, за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами ему грозит до 7 лет заключения.