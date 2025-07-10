Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Что известно о ДТП на Киевщине

В полиции рассказали, что сегодня, 10 июля, около 13:00, в селе Петропавловская Борщаговка на улице Шевченко произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, автомобиль Renault Master, который был оставлен водителем на обочине, самовольно начал движение и совершил наезд на ребенка,

– говорится в сообщении.

В результате полученных травм скончался 9-летний мальчик. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Бучанского районного управления полиции и медики. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, 9 июля возле села Синява Збаражской общины на Тернопольщине также произошла смертельная авария с участием легкового и грузового автомобилей. В результате столкновения погибли четыре человека – водитель и пассажиры легковушки. Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.