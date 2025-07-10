Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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ДТП на Тернопольщине
В среду, 9 июля, в 16:13 на автодороге Р-43 Тернополь–Збараж–Лановцы, возле села Синява Збаражской общины, произошла авария. Указывается, что столкнулись легковой и грузовой автомобиль.
В результате столкновения погибли четыре человека – водитель и пассажиры легковушки. Личности погибших в настоящее время устанавливаются,
– сообщили в ГСЧС.
На место происшествия прибыли караул пожарно-спасательной части и спасатели.
Они деблокировали тело одного погибшего из искореженного авто и стабилизировали грузовик, во избежание дальнейших угроз.
Правоохранители расследуют обстоятельства аварии.
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Напомним, утром воскресенья, 6 июля, на Кольцевой дороге в Киеве произошло ДТП. На месте происшествия погиб 21-летний водитель мотоцикла.