Смертельная авария произошла в Перечине. Автомобиль на большой скорости врезался в контрольно-пропускной пункт пограничников, сбив военнослужащего. Кадры момента удара уже появились в сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

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В сети появилось видео момента трагедии

Момент наезда зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как машина на скорости въезжает в конструкцию блокпоста, сбивая военного.

Момент въезда в блокпост и сбивания военного: смотрите видео

Женщине объявили о подозрении. Хотя она отказалась проходить тест на состояние опьянения, медики взяли у нее кровь для анализа. Накануне ее доставили из больницы в изолятор временного содержания.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на безальтернативном содержании под стражей.

Погибшим оказался 45-летний мастер-сержант Чопского пограничного отряда Владимир Скловский, участник боевых действий. У него осталась жена и двое детей.

Погибший Владимир Скловский / Фото из открытых источников

Напомним, 7 июля, около 04:30 на Закарпатье водитель BMW X5 в состоянии алкогольного опьянения влетела в контрольно-ревизионный пункт, в результате чего погиб военнослужащий Госпогранслужбы. Женщину задержали, она находится под круглосуточной охраной в медучреждении, начато уголовное производство, ей грозит до 10 лет тюрьмы.