Инцидент произошел около 11:00. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.

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Что известно о ДТП

По предварительной информации правоохранителей, водитель двухколесного на большой скорости въехал в BMW, который двигался впереди.

От удара мотоцикл отбросило на отбойник – 21-летний водитель погиб на месте происшествия. Кроме того, с телесными повреждениями в больницу госпитализировали его пассажира, 2001 года рождения.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства ДТП.

Напомним, 5 июля около 15:53 в городе Золочев на Львовщине произошла авария с участием несовершеннолетнего мотоциклиста.

15-летний местный парень совершил наезд на девочку, 2017 года рождения, что шла по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали в больницу в областном центре. Она получила травмы различной степени тяжести.