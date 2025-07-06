Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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ДТП с несовершеннолетними на Львовщине

Авария произошла 5 июля около 15:53 в городе Золочев Львовской области. По предварительным данным, 15-летний местный парень, управляя мотоциклом Lifan, совершил наезд на девочку 2017 года рождения. Ребенок переходил проезжую часть дороги перед пешеходным переходом.

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали в больницу во Львове. Она получила травмы различной степени тяжести.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее стало известно, что в Венгрии 6 июля произошла авария с участием автобуса. Он перевозил, в частности, украинцев. Пострадали почти 20 человек, среди них 17 детей. Всего внутри было более 70 пассажиров. По предварительным данным, транспорт съехал в кювет и перевернулся.