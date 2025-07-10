Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области и Суспильное.

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Что известно о ДТП вблизи Львова 10 июля

В полиции рассказали, что ДТП произошло 10 июля около 13.25 на автодороге Львов – Винники. Установлено, что на автомобиль BMW, которым управлял 19-летний львовянин, во время движения упало дерево.

Во время этого телесные повреждения получила пассажирка авто – также жительница Львова в возрасте 17 лет. Девушка доставлена в больницу, сейчас медики уточняют ее диагноз,

– отметили полицейские.

Само транспортное средство повреждено. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации.

Вблизи Львова дерево упало на автомобиль / Фото полиции Львовской области

Позже пресс-секретарь Львовского областного центра экстренной медицинской помощи Татьяна Андреева рассказала в комментарии Суспильному, что 17-летнюю девушку госпитализировали в детскую больницу святого Николая. Диагноз – черепно-мозговая травма.

Также в госпиталь в Винниках госпитализировали взрослого мужчину, еще один ребенок отделался испугом.

На этом же месте произошло другое ДТП

Корреспонденты Суспильного также рассказали, что на этом же месте произошло другое ДТП с участием нескольких автомобилей. Среди участников ДТП был автомобиль одной из служб такси.

Направлялся домой, во Львов. Предыдущий автомобиль начал тормозить, и я тоже, но не успел. Чувствую себя хорошо, со мной все хорошо,

– рассказал водитель одного из автомобилей Иван.



Возле Львова произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие / Фото Суспільного

Представитель службы такси Олег Станкевич, который прибыл на место аварии, рассказал, что водитель был посередине, его ударили сзади, после чего автомобиль подвинулся вперед.

"Водителя госпитализировали, оказали первую медицинскую помощь. Когда я приехал на место, то водитель сказал, что у него кружится голова, а также на руке был наложен жгут", – рассказал Станкевич.