Есть ли государственные программы, компенсирующие убытки, вызванные непогодой

Один из таких примеров стал ливень во Львове, который начался еще вечером 9 июля и продолжался всю ночь. Поэтому жители окраин города начали сообщать о подтоплении, информирует 24 Канал.

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Поэтому, в результате подтопления населенных пунктов Скнилов, Зубра, Сокольники и Зимняя Вода пострадала автодорога "Львов – Пустомыты – Меденичи" и около 180 автомобилей и 200 жилых домов.

Кроме того, в Сокольниках вода попала в детский сад и амбулаторию, а еще затопило паркинг в жилом комплексе.

Зато в самом Львове было подтоплено 9 улиц и 25 крыш. Также сообщают, что не работают 11 светофорных объектов.

Подтопление паркинга в Сокольниках / Видео Татьяны Турчиной

Обратите внимание! Однако сейчас в Украине нет отдельной государственной программы компенсации, которая бы предоставлялась исключительно тем, у кого из-за непогоды повреждено имущество, то есть в результате бури, наводнения или падения деревьев.

Например, программа "еВідновлення" действует исключительно для жилья, пострадавшего в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года.

Что делать, если жилье повреждено из-за природных условий

Единственное, что остается в случаях непогоды, это обратиться в органы местного самоуправления или страховых компаний. Там могут предложить механизмы компенсации:

Самый первый и самый распространенный метод – обращение в местные органы местного самоуправления

В общинах часто могут работать программы поддержки в таких случаях. А в соответствии с Порядком возмещения вреда лицам, пострадавших от чрезвычайных обстоятельств, утвержденного постановлением Кабмином от 5 октября 1992 года №562, органы государственной исполнительной власти должны выдавать пострадавшим справки о признании имущества таким, пострадавшим от чрезвычайных обстоятельств.

Гражданам же нужно подать заявление в орган государственной исполнительной власти и указать в нем краткое описание событий и предыдущий вид и масштаб убытков.

По закону органы государственной исполнительной власти должны осуществить выезд специально созданной комиссии по делам лиц, пострадавших от чрезвычайных обстоятельств, на место происшествия.

Комиссия составляет акт обследования и отмечает обстоятельства нанесения ущерба, вилы и размер ущерба и другие весомые данные. В случае спора о причиненном ущербе дело рассматривают в суде.

Страховые компании, если жилье было застраховано

Довольно нераспространенный механизм в Украине, однако именно в случаях природных катаклизмов страховая компания может предоставить полное возмещение.

В то же время сумма возмещения зависит от условий страхования, которые были прописаны в договоре.