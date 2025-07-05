Компенсация за уход за пенсионерами

Однако для ее получения следует соответствовать определенным критериям, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина от 23 сентября 2020 года № 859 "Некоторые вопросы назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе".

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Сейчас денежная компенсация предоставляется родственниками лица при следующих условиях:

родственник нуждается в постоянном постороннем уходе, о чем есть соответствующее медицинское заключение; человек и лицо, что за ним ухаживает проживают вместе, ведя совместное хозяйство.

Для оформления помощи по уходу за пенсионером необходимо обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда с соответствующим заявлением и документами:

паспортом;

регистрационным номером налогоплательщика;

справкой о доходах;

медицинским заключением о необходимости постоянного постороннего ухода.

Важно! В то же время следует отметить: сумма выплаты по уходу за пенсионером не является постоянной, потому что рассчитывается как разница между прожиточным минимумом (в 2025 году она составляет 2 920 гривен) и среднемесячным доходом на одного члена семьи.