Компенсація за догляд за пенсіонерами

Однак для її отримання слід відповідати певним критеріям, пише 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну від 23 вересня 2020 року № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі".

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Наразі грошова компенсація надається родичами особи за таких умов:

родич потребує постійного стороннього догляду, про що є відповідний медичний висновок; людина та особа, що її доглядає проживають разом, ведучи спільне господарство.

Для оформлення допомоги за догляд за пенсіонером необхідно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду з відповідною заявою та документами:

паспортом;

реєстраційним номером платника податків;

довідкою про доходи;

медичним висновком щодо необхідності постійного стороннього догляду.

Важливо! Водночас слід наголосити: сума виплати за догляд за пенсіонером не є сталою, бо розраховується як різниця між прожитковим мінімумом (у 2025 році вона становить 2 920 гривень) та середньомісячним доходом на одного члена сім’ї.