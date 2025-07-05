Компенсація за догляд за пенсіонерами
Однак для її отримання слід відповідати певним критеріям, пише 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну від 23 вересня 2020 року № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі".
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Наразі грошова компенсація надається родичами особи за таких умов:
- родич потребує постійного стороннього догляду, про що є відповідний медичний висновок;
- людина та особа, що її доглядає проживають разом, ведучи спільне господарство.
Для оформлення допомоги за догляд за пенсіонером необхідно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду з відповідною заявою та документами:
- паспортом;
- реєстраційним номером платника податків;
- довідкою про доходи;
- медичним висновком щодо необхідності постійного стороннього догляду.
Важливо! Водночас слід наголосити: сума виплати за догляд за пенсіонером не є сталою, бо розраховується як різниця між прожитковим мінімумом (у 2025 році вона становить 2 920 гривень) та середньомісячним доходом на одного члена сім’ї.