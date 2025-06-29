Хто вважається самотнім пенсіонером

В Україні пенсіонери, які живуть самі та потребують постійного догляду, можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії, повідомляє 24 Канал.

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Також аби підпасти під статус самотнього пенсіонера, потрібно відповідати таким умовам:

досягли 80 років або більше;

проживають окремо;

потребують постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

отримують пенсію за віком.

Водночас у 2025 році розмір виплати становить 944 гривні.

Зверніть увагу! Особи, які отримують пенсію по інвалідності, не мають права на цю доплату.

Як оформити виплату самотньому пенсіонеру

Щоб оформити доплату, самотній пенсіонер має звернутися до органів соціального захисту або Пенсійного фонду.

Для цього потрібно подати заяву, копії паспорта та ідентифікаційного коду, а також висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує необхідність постійного стороннього догляду.