Хто може отримати додаткові виплати

В Україні продовжили до кінця липня додаткові виплати для людей з інвалідністю та пенсіонерів від Всесвітньої продовольчої програми, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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На додаткові кошти можуть претендувати такі люди з інвалідністю:

ті, що не мають права на пенсію;

особи, що мають інвалідність з дитинства або є дітьми з інвалідністю;

люди, які отримують державну соціальну допомогу, меншу за 3 250 гривень в місяць;

ті, хто не отримує жодної іншої фінансової допомоги (наприклад, як внутрішньо переміщена особа чи від міжнародних організацій);

особи, які проживають в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській або Чернігівській областях (окрім тимчасово окупованих територій).

Важливо! Тим, хто підпадає під ці умови, Всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соціальними виплатами, які вони вже отримують, та 3250 гривень.

Як отримати додаткові виплати людям з інвалідністю

Доплати до пенсії чи соціальних виплат зможуть отримати лише найбільш вразливі категорії населення.

Допомога надається наступним чином:

Допомогу виплатять автоматично тим же способом, яким людина вже отримує пенсію або соціальні виплати.

Подавати додаткові заявки чи реєструватися на ПФУ не потрібно.

Не всі пенсіонери та отримувачі соціальної допомоги підпадають під критерії.

Варто знати! Наразі завдяки Всесвітній продовольчій програмі 315 000 українців отримують близько 216 мільйонів гривень щомісяця.