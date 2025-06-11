Хто може отримати грошову допомогу

Окремим категоріям українців передбачені виплати до 800 000 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Виплати до Дня Незалежності: коли їх отримають учасники бойових дій

Право на призначення і виплату грошей мають особи з числа працівників об’єктів критичної інфраструктури, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. Виплати нададуть, якщо ці категорії людей стали особами з інвалідністю через агресію Росії.

На виплати зможуть розраховувати ті громадяни, які отримали інвалідність через військову агресію після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто з 24 лютого 2022 року.

Одноразова грошова допомога передбачена у таких розмірах:

Особам з інвалідністю I групи – 800 000 гривень;

Особам з інвалідністю II групи – 500 000 гривень;

Особам з інвалідністю III групи – 200 000 гривень.

Відповідно до цього закону, виплачують також допомогу рідним у разі загибелі чи смерті вищевказаних категорій працівників. Розмір такої виплати становить 1 мільйон гривень.

Як оформити виплати

Оформити допомогу можна особисто чи через законного представника у будь-якому офісі ПФУ або онлайн на порталі е-послуг, подавши відповідну заяву. Громадяни з інвалідністю мають зібрати спеціальний пакет документ:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний коду;

акт розслідування (спецрозслідування);

документи про родинні зв’язки рідних загиблого;

довідка про навчання (для осіб до 23 років);

довідка до акта медогляду (для осіб з інвалідністю);

судове рішення щодо недієздатності/призначення опікуна;

свідоцтво про смерть (у випадку загибелі);

довідка судово-медичної експертизи із зазначенням причини смерті;

засвідчена копія рішення суду, що набрало законної сили, або нотаріально посвідченого правочину з підтвердженням факту утримання осіб загиблим.

Зауважте! Законодавство передбачає, що громадяни мають три роки для оформлення допомоги за шкоду життю та здоров’ю з моменту отримання групи інвалідності.