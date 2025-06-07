На що можуть розраховувати люди з інвалідністю влітку
Експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін розповів, особи з інвалідністю мають законне право на різні види державної допомоги. Як грошову підтримку (пенсію по інвалідності), так і безкоштовне обладнання (візки) від соціальних служб, повідомляє 24 Канал.
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Експерт наголосив, що держава не виплачуватиме таким особам "зайвих" коштів, а деякі види допомоги мають строковий характер:
- якщо інвалідність призначена безстроково, то пенсія виплачується без обмежень;
- якщо ж вона строкова, то виплати припиняються після закінчення терміну.
Також розмір допомоги може змінюватися залежно від обставин. Також припинення виплат можливо у разі поліпшення стану здоровʼя особи.
Які є доплати для осіб з інвалідністю
Крім того, державою передбачені доплати на догляд. Наприклад, самотній пенсіонер віком понад 80 років може отримувати надбавку до пенсії у розмірі 944 гривні, що складає 40% прожиткового мінімуму.
Однак, виплати по догляду призначають, якщо лікарська комісія підтверджує потребу у постійному сторонньому догляді.
Скільки стажу потрібно для пенсії по інвалідності
Вимоги до трудового стажу залежать від віку. Наприклад, людині з інвалідністю першої групи до 25 років достатньо мати хоча б один рік стажу, щоб отримати пенсію. А тим, у кого інвалідність з’явилася у віці від 54 до 59 років, потрібно мати мінімум десять років стажу.