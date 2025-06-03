Хто може піти на пенсію у 50 років

Учасники бойових дій мають право достроково вийти на пенсію, за умови наявності необхідної кількості стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Зараз ці вимоги такі:

чоловіки – можуть вийти на пенсію у 55 років при наявності стажу – 25 років;

жінки – у 50 років – при наявності стажу 20 років.

Зверніть увагу! Згідно з чинним законодавством, особи, які проходять службу безпосередньо в зоні бойових дій отримують стаж за коефіцієнтом 1:3. Це означає, що 1 місяць стажу для них рахується як 3. Ліміту на таке зарахування немає.

Аби отримати таку пенсію, учасники бойових дій мають звернутись у ПФУ з таким пакетом документів: