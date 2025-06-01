Зарахування стажу для мобілізованих

Ба більше, учасники бойових дій часто мають право на достроковий вихід на пенсію, пише 24 Канал з посиланням на ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу".

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Згідно з чинним законодавством, навіть якщо роботодавець не сплачує страхові внески за свого мобілізованого працівника, то цей період:

не втрачається для нарахування пенсії; не перериває стажу роботи за фахом; не впливає на досвід роботи.

Чи розірвуть трудовий контракт з мобілізованим? Слід ще додати, що мобілізація людини не є підставою для розірвання з нею трудового договору. Тобто під час проходження військової служби людина тимчасово усувається від виконання своїх обов’язків. Однак цей факт роботодавець повинен записати у трудову книжку особи. Таким чином мобілізований зможе зберегти й своє робоче місце.

До того ж трудовий стаж у зоні бойових дій зараховується у співвідношенні 1 до 3. Тобто один місяць у таких умовах іде як за три місяці загального трудового стажу для призначення пенсій.

Зверніть увагу! Якщо ж українцям, призваного на військову службу, незаконно звільнили, або не виплатили йому зарплату, мобілізований може звернутися до Державної служби зайнятості для фіксації порушення з боку роботодавця.

Достроковий вихід на пенсію

Особи, які мають статус учасника бойових дій, мають право на достроковий вихід на пенсію:

чоловіки – у 55 років;

жінки – у 50 років.

Однак тут також впливає стаж. Наприклад, для чоловіків необхідний страховий стаж не менше 25 років, а для жінок – 20 років.

Важливо! Для військових вислуга років прирівнюється до страхового стажу.