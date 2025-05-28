Виплати для українців після полону

Йдеться про одноразову допомогу, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей".

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Розмір виплати становить 100 тисяч гривень. Вона передбачена як для військовослужбовців, що перебували у полоні, так і для цивільного населення України.

До того ж для колишніх полонених передбачається щорічна грошова компенсація у розмірі 100 тисяч гривень. Вона надається за кожен повний рік у неволі.

Зверніть увагу! Крім того, доки військовий чи військова перебуває в полоні, йому або їй продовжують виплачувати грошове забезпечення.

Як отримати виплати

Для отримання виплат потрібно мати офіційне підтвердження факту перебування в полоні, яке встановлюється спецкомісією. Вона функціонує при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Так військовослужбовець, його родич або уповноважений представник має подати відповідну заяву до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. До заяви слід додати ще й такі документи:

офіційну довідку, яка підтверджує факт перебування в місцях несвободи із зазначенням терміну, або ж документ, що свідчить про участь у добровольчому формуванні;

витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності кримінального провадження);

інформаційне повідомлення від органів Сил безпеки та оборони щодо особи.

Зауважте! У разі позитивного рішення, статус особи підтверджується, а її дані вносяться до Єдиного реєстру осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України.

Які пільги передбачені для українців після полону

Особи, чий факт перебування у полоні офіційно встановлено, можуть скористатися пільгами та держпідтримкою: