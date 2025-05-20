Яка сума допомоги на поховання військового

Сім’я загиблого може отримати допомогу на проведення похорону та спорудження пам’ятника, повідомляє 24 Канал з посиланням на систему надання безоплатної правничої допомоги.

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Нині передбачена виплата у розмірі п’яти прожиткових мінімумів станом на дату загибелі військового. У 2025 році це 15 140 гривень (3 028 гривень × 5). Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися із заявою до місцевої влади. До неї додають такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код особи, яка звертається за допомогою;

свідоцтво про смерть військового;

копії документів, що підтверджують ступінь спорідненості заявника та загиблого;

копія документа, що підтверджує участь військового у бойових діях (довідка з військової частини про обставини загибелі або повідомлення про загибель захисника, що надходить рідним від ТЦК та СП).

Якщо місцева влада раптово відмовляється виплачувати грошову допомогу членам сім’ї загиблого, що передбачена на похорон, то таке рішення можна оскаржити у суді.

Хто має право на отримання виплат

Допомога на поховання виплачується одному із членів сім’ї військовослужбовця або особі, яка займалася похованням. До членів родини загиблого воїна належать:

батьки;

дружина/чоловік, які не одружилися вдруге;

діти, які не мають і не мали своїх сімей;

діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє з батьків яких загинули або зникли безвісти.

Кошти нараховує військова частина, в якій проходив службу військовослужбовець.