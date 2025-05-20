Какая сумма помощи на погребение военного

Семья погибшего может получить помощь на проведение похорон и сооружение памятника, сообщает 24 Канал со ссылкой на систему предоставления бесплатной юридической помощи.

Смотрите также Какие выплаты могут получить родные погибшего военнослужащего

Сейчас предусмотрена выплата в размере пяти прожиточных минимумов по состоянию на дату гибели военного. В 2025 году это 15 140 гривен (3 028 гривен × 5). Для получения пособия на погребение необходимо обратиться с заявлением к местным властям. К нему прилагают следующие документы:

паспорт и идентификационный код лица, которое обращается за помощью;

свидетельство о смерти военного;

копии документов, подтверждающих степень родства заявителя и погибшего;

копия документа, подтверждающего участие военного в боевых действиях (справка из воинской части об обстоятельствах гибели или сообщение о гибели защитника, поступающего родным от ТЦК и СП).

Если местные власти внезапно отказывается выплачивать денежную помощь членам семьи погибшего, предусмотренная на похороны, то такое решение можно обжаловать в суде.

Кто имеет право на получение выплат

Помощь на погребение выплачивается одному из членов семьи военнослужащего или лицу, которое занималось погребением. К членам семьи погибшего воина относятся:

родители;

жена/муж, которые не женились во второй раз;

дети, которые не имеют и не имели своих семей;

дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Средства начисляет воинская часть, в которой проходил службу военнослужащий.