Как будут выплачивать помощь родственникам погибших добровольцев

Кроме выплат в 15 миллионов, семьям погибших добровольцев будут предоставлять статус семьи Защитника или Защитницы Украины, говорится в проекте закона, передает 24 Канал.

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Основанием для предоставления этого статуса станет справка о непосредственном участии погибшего добровольца в мероприятиях обороны.

Дело в том, что в правительственном проекте говорилось о том, что родственники гражданских людей, погибших во время защиты Украины, могли претендовать на единовременное пособие в почти 2 миллиона гривен.

В том же законе говорилось о том, что в случае гибели военнослужащего при исполнении обязанностей на период военного положения помощь родственникам составляет не менее 15 миллионов гривен.

Таким образом, сейчас подход к помощи одинаковый – как для родственников погибшего военного, так и для родственников погибшего гражданского, защищавшего вместе с Вооруженными Силами украинские территории.

Обратите внимание! Как заявили в Минветеранов, те родственники, что уже получили помощь в меньших объемах, получат доплату к сумме.