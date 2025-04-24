Кто имеет право на вознаграждение, предоставляемое Герою Украины

Выплата для Героя Украины предоставляется лицам, которые получили это звание с вручением ордена "Золотая Звезда", сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

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Также эта выплата предоставляется членам семей военных, которые получили звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда" посмертно. Речь идет не обо всех родственниках. Членами семьи считаются:

жена или муж умершего/погибшего;

родители;

дети.

Денежное вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором присвоено звание Герой Украины,

– говорится в постановлении Кабмина.

Обратите внимание! По состоянию на 2025 год, эта выплата – 151,4 тысячи гривен.

Как получить эту выплату

Предоставление этой выплаты происходит через обращение в ПФУ. В частности, это можно сделать онлайн, благодаря порталу электронных услуг Пенсионного фонда.

Кроме заявления нужно также предоставить копии:

паспорта;

справки о присвоении РНУКПН;

свидетельства о смерти Героя Украины;

документа, который удостоверяет присвоение звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";

свидетельства о рождении ребенка или его паспорта – если средства должны быть выплачены ребенку;

свидетельства о рождении Героя Украины – если средства должны быть выплачены родителям погибшего;

свидетельства о браке – если средства должны быть выплачены жене или мужу.

Решение районной, районной в городе Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае их создания), сельского, поселкового совета или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки (в случае осуществления опеки или попечительства над детьми Героя Украины) – для выплаты денежного вознаграждения ребенку Героя Украины,

– указывается в постановлении.

Обратите внимание! За несовершеннолетнего ребенка документы должен подать его законный представитель.