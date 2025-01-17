Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. "Золотую Звезду" от имени своего сына получила мама погибшего.

Смотрите также Трагическая потеря для 63 бригады: погиб командир 55 батальона и его побратимы

Что известно о Герое

30-летний Дмитрий "Кобра" Масловский родом из Одесской области. До полномасштабного вторжения он служил в зоне ООС.

Последний бой Дмитрия, бой в Донецкой области, видели миллионы украинцев. Образцовая храбрость нашего парня. Украина всегда будет помнить эту храбрость,

– написал Зеленский.

Боец 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых погиб 17 ноября 2024 года во время рукопашного боя с российским оккупантом в селе Трудовое возле Курахово.

В тот день подразделение "Кобры" выполняло задание по зачистке села – Дмитрий и еще один боец прикрывали тыл. Видео последнего боя десантника потрясло сеть.