Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського. "Золоту Зірку" від імені свого сина отримала мама загиблого.

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Що відомо про Героя

30-річний Дмитро "Кобра" Масловський родом з Одеської області. До повномасштабного вторгнення він служив у зоні ООС.

Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди памʼятатиме цю хоробрість,

– написав Зеленський.

Боєць 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових загинув 17 листопада 2024 року під час рукопашного бою з російським окупантом у селі Трудове біля Курахового.

У той день підрозділ "Кобри" виконував завдання із зачистки села – Дмитро і ще один боєць прикривали тил. Відео останнього бою десантника сколихнуло мережу.