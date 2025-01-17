Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського. "Золоту Зірку" від імені свого сина отримала мама загиблого.
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Що відомо про Героя
30-річний Дмитро "Кобра" Масловський родом з Одеської області. До повномасштабного вторгнення він служив у зоні ООС.
Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди памʼятатиме цю хоробрість,
– написав Зеленський.
Боєць 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових загинув 17 листопада 2024 року під час рукопашного бою з російським окупантом у селі Трудове біля Курахового.
У той день підрозділ "Кобри" виконував завдання із зачистки села – Дмитро і ще один боєць прикривали тил. Відео останнього бою десантника сколихнуло мережу.