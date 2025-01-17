Повідомляє 24 Канал з посиланням на 63 бригаду. Прощання із Героями відбулося учора, 16 січня.

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Що відомо про загибель Героїв

У 63 бригаді повідомили про трагічну втрату. На фронті загинув командир тернопільського 55 батальйону – Михайло Коваль. Разом із ним – начальник артилерії підрозділу Володимир Ковальський і водій Роман Стащук.

Бійці 55 бригади пообіцяли помститися окупантам за своїх побратимів.

Бійці 55 батальйону досі не вірять, як цей трагічний випадок міг статися. Але вони обов'язково помстяться,

– йдеться у повідомленні.

Також воїни 63 бригади опублікували відео, в якому згадали про полеглих Героїв.

Бійці 63 бригади розповіли про полеглих побратимів: дивіться відео

Як побратими згадували Михайла Коваля

Командир 63 бригади Павло Юрчук розповів, що підрозділ, яким керував Михайло, значно став кращим після його призначення на посаду.

Батальйон був у важкому стані, як морально, так і фізично виснажений. Михайло буквально за одну ніч переформатував керівний склад батальйону, і за наступний день батальйон підготувався і вирушив виконувати бойові задачі, які до цього він виконувати не міг,

– поділився Юрчук.

За словами розвідника на псевдо "Богун", Михайло Коваль піклувався про безпеку військовослужбовців і активно розвивав напрямок роботи з дронами в батальйоні.

Командир був справжнім другом для своїх підлеглих і високо цінував кожного з них, зазначив головний сержант батальйону Андрій Бондаренко.

"Кожна людина для нього була як рідна. Він завжди глибоко переживав і за "трьохсотих" і через втрати. Для нього це було дуже важко", – згадує Бондаренко.

Яким запам'ятали Володимира Ковальського

Водій мінометного взводу Андрій Яріш розповів, що Володимир дуже любив свою роботу та любив жартувати.

Володимир казав: "Я буду з вами до самого кінця". Так воно і вийшло,

– згадує побратим.

Командир 63 бригади заявив, що ця трагедія увійде в історію бригади, як "чорний день".

"Ми втратили трьох хороших військовослужбовців. Ми втратили не просто військовослужбовців, ми втратили командира батальйону, ми втратили начальника артилерії, хорошого артилериста, ми втратили фахівця, який був здатен організувати вогневе враження. Також ми втратили водія Романа, який завжди був з командиром батальйону, який завжди був для нього опорою та допомогою", – зазначив Юрчук.